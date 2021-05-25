«Танцуй пока молодой!»: дочка Пелагеи от хоккеиста Телегина в платье бэби-долл умилила вокалом

В Storeis микроблога певицы-народницы Пелагеи появилась видеозапись, на которой запечатлели малышку Таисию. Дочка артистки от хоккеиста Ивана Телегина похвасталась своим вокалом, подпевая взрослым. «Танцуй пока молодой, мальчик! Танцуй пока молодой», — звенел хрустальный голос Таси. При этом малышка крутилась в кадре как юла, пританцовывая на месте.

Таисия покрасовалась в девичьем наряде — платье стиля бэби-долл оттенка припыленной розы и с задорными бантиками в тон. Изюминкой образа стали лаковые сандалии цвета Барби. В руках девочка держала любимую игрушку — куклу.

Напомним, что после развода певица Пелагея оставила дочку у себя. Малышка живет со своей мамой и часто видится с отцом. Артистка не препятствует экс-супругу общаться с дочерью. Тася как и ее мама обладает хорошим слухом и мечтает петь на сцене. Девочка растет активной и не по годам умной.

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