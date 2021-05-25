«Фаворит сезона»: Ирина Круг в силуэтном платье миди подчеркнула стройную фигуру на прогулке

Ирина Круг уже много лет выступает на сцене. Она не раз становилась лауреатом премии «Шансон года». Девушка продолжает дело своего мужа Михаила Круга.

Ирина сама вырастила их сына Александра, которому уже 18 лет. Также у девушки есть второй сын Андрей от отношений с предпринимателем, с которым развелась в прошлом году, и дочка Мария от первого брака.

В свои 45 лет вдова Круга может похвастаться моложавым видом. Ко всему прочему, она любит выглядеть женственно. Тем более, что певица мечтает встретить новую любовь. Зачастую она носит брючные костюмы, но для прогулки по Москве Ирина выбрала силуэтное платье с принтом. Наряд миди из трикотажа подчеркнул ее фигуру. Босоножки и черная сумка дополнили ее летний лук. В таком образе блондинка отправилась на радио.

Поклонники отметили, что у артистки красивая фигура. Многие пришли в восторг от ее образа. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Элла Маковей.

«Трикотажное платье-футболка длины миди — фаворит наступившего сезона. Этим летом мы увидим эти платья в большом количестве. При выборе трикотажных платьев стоит обратить внимание на то, что все достоинства и недостатки фигуры будут тем очевиднее, чем более облегающий вариант вы предпочтете. Если говорить о платье на Ирине, то оно даст понять, что перед нами девушка с формами. Черно-белый лого-принт среднего размера издали похож на графику 70-х, что сегодня, несомненно, в тренде. А вот черная сумка и туфли — это слишком очевидный выбор. Если продолжать играть в тренды, то более интересными были бы яркие цвета: изумрудный, оранжево-охристый и так далее», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

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