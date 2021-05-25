«У нее хороший слух»: Алла Пугачева преподала своей внучке урок вокала

Кристина Орбакайте рассказала, как ее звездная мама, позанималась с 9-летней Клавой пением. У девочки есть все задатки, чтобы стать вокалисткой.

9-летняя внучка Аллы Пугачевой Клава Земцова тоже начала проявлять талант к пению. Ее мама Кристина Орбакайте рассказала, что у девочки открылся очень хороший слух. Она всегда любила подпевать звучащим рядом песням — и английским, и русским, — но после карантина занялась этим серьезно.

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В своем юбилейном интервью звездная мама поделилась, что на весенние каникулы школьницу привезли из Америки в Москву, чтобы она смогла отметить день рождения с друзьями (в прошлом году из-за карантина этого сделать не получилось), и устроили ей праздник, на котором дети могли сами себя проявить — выступить с номером или станцевать. И там, несмотря на свою скромность, Клава все-таки отважилась спеть. А перед этим девочка получила возможность порепетировать в замке своей легендарной бабушки Аллы Пугачевой.

«У мамы там есть все возможности — домашний кинотеатр, небольшая сцена, — цитирует Орбакайте MK.ru. — Мы под минус включили фонограмму, подключили микрофон, мама вспомнила, что у нее была пару лет назад музыкальная школа для одаренных детей и провела небольшой ликбез. Клавочке это очень помогло выступить на свой день рождения, все отметили, что у нее хороший слух, а учительница по музыке даже определила, что у нее три полных октавы диапазона».

Кристина добавила, что во время карантина дочь обучалась в музыкальной школе онлайн. Сейчас родители хотят определить ее куда-нибудь, чтобы она уже серьезно занялась пением. При этом Клава активно занимается языками — она говорит на английском, русском и испанском.

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