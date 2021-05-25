СМИ: актриса из сериала «Деффчонки» перевела телефонным мошенникам почти 200 тысяч рублей

Кристина Работенко могла отправить злоумышленникам в три раза больше денег, если бы ее не остановил полицейский.

36-летняя актриса из сериала «Деффчонки» Кристина Работенко стала жертвой телефонных мошенников. Молодую артистку обманули по новой схеме, на которую сейчас попадаются все больше и больше людей, причем не только пожилых. Девушке позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты тремя транзакциями был совершен подозрительный перевод на сумму 93 тысячи рублей.

Мужчина сообщил, что для выявления злоумышленников клиентка должна перевести еще некоторое количество денег на счет в другом банке, и Кристина выполнила его просьбу. Затем «сотрудник» настоял на том, чтобы она обналичила крупную сумму и сделала еще один перевод, но уже через банкомат. На счастье девушки, возле терминала ей попался полицейский, который объяснил ей, что она общается по телефону с мошенником.

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Как сообщает Пятый канал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, актриса чуть не перевела неизвестным лицам полмиллиона рублей. Но в результате этого инцидента звезда сериалов все-таки потеряла 190 тысяч, из-за чего обратилась с заявлением в полицию.

Будьте бдительны и помните, что реальные сотрудники банка ни под каким предлогом не станут по телефону просить клиентов совершать какие-либо денежные переводы.

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