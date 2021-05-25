«Родной мой человек!»: Галкин заявил, что просто обожает свою падчерицу Орбакайте и всю ее семью

25 мая свой день рождения отмечает театральная актриса, поп-дива и по совместительству старшая дочь примадонны отечественного шоу-бизнеса Кристина Орбакайте. Певица празднует юбилей, ей исполнилось 50 лет. По словам артистки, этот день она проведет с самыми близкими. Мамой Аллой Пугачевой, шоуменом Максимом Галкиным и детьми — Никитой, Дени и Клавой. В своем микроблоге ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале уже намекнул, что лично поздравит именинницу. Видимо, вместе с женой Примадонной Максим приготовит для Кристины сюрприз.

«Дорогая Кристина, родной мой человек! Хочу пожелать тебе в твой день большого счастья и удачи! Обожаю тебя, твои песни, твою семью! Как здорово, что ты есть у нас, твоих зрителей и твоих близких! Все остальные восторги сегодня при встрече», — заинтриговал поклонников шоумен.

Напомним, что большую часть времени Кристина Орбакайте проводит в Штатах. В Майами у певицы есть своя недвижимость. А приезжая на родину, дочка Примадонны гостит у мамы в подмосковном замке в деревне Грязь. В одном из интервью Максим Галкин говорил о том, что не зря отстроил такой большой дом, в котором есть отдельные спальни для всех членов семьи.

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