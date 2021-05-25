«Я уже давно с ней не общаюсь»: Роднина назвала потугами попытки помирить ее с Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в интервью Василию Конову на YouTube заявила, что они продолжают находиться в крайне натянутых отношениях с прославленным тренером Татьяной Тарасовой.

«Я уже давно с ней не общаюсь, не здороваюсь. Давно ее из своей жизни вычеркнула, но все время кто-то чего-то лезет. То были потуги нас помирить, то были потуги нас как-то объединить, но уже все, мы разошлись, как, знаете, есть Северный полюс, есть Южный полюс».

Ирина Роднина

Как отметила Ирина Роднина, вряд ли кому-то удастся их когда-нибудь помирить. Это уже пройденный этап. По ее словам, это примирение никому на самом деле сегодня и не нужно. Фигурное катание от их объединения ничего не приобретет, потому что лично она, Ирина Роднина, им уже давно не занимается.

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Напомним, что в свое время под руководством Татьяны Тарасовой Ирина Роднина в паре Александром Зайцевым дважды выигрывала Олимпиаду. Это случилось в австрийском Инсбруке и американском Лэйк-Плэсиде. Еще одно золото она выиграла в 1972 году в паре с Алексеем Улановым в японском Саппоро.

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