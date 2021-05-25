«Аня в мою команду пришла совсем недавно»: Сотникова похвасталась успехами юной ученицы

Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова в Instagram похвасталась первыми серьезными успехами одной из своих учениц, которая под ее началом занимается совсем недавно.

«Аня в мою команду пришла совсем недавно. Прошел всего месяц. Мы за этот месяц защитили второй юношеский разряд и первый юношеский. Впереди предстоит огромная работа! Удачи нам. Только вперед. Запасаемся терпением и работаем дальше». Аделина Сотникова

«Девочки, вы просто супер», «Поздравляем. Только вперед и больших успехов», «Аделина, удачи вам на таком сложном, но очень благородном пути – пути тренера», «Поздравляем! Очень круто, что вы еще и тренер», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в прошлом году Аделина Сотникова объявила о завершении своей карьеры. В последние годы фигуристку буквально замучили травмы. Теперь Аделина Сотникова воспитывает подрастающее поколение фигуристов в своей школе.

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