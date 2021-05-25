«Как легкая дымка — завеса для лица»: Нетребко в шляпке с васильками и вуалью выбрала любимый аксессуар Пугачевой

49-летняя Анна Нетребко тщательно следит за модой и имиджем. В своем микроблоге оперная дива поделилась свежими кадрами, представ в фантазийном наряде с цветочной аппликацией из лимонных и изумрудных пайеток. При этом изюминкой образа возлюбленной азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова стала шляпка с васильками и вуалью. К слову, этот аксессуар является одним из любимых в звездном гардеробе Примадонны. Так, 72-летняя Алла Пугачева в алой шляпке с цветком и вуалью позировала на празднике модельера Вячеслава Зайцева. Свой образ певица дополнила массивным перстнем в той же цветовой палитре.

В беседе с сайтом Teleprogramma.pro шляпки с вуалью дамам элегантного возраста советовала имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.

«Сразу скажу про вуаль, которая не только добавляет романтики и загадочности, но и напоминает о дистанции. Она как легкая дымка, своего рода завеса для лица», — отметила стилист.

«Мы просто в восторге от ваших „Острых репортажей“, снимайте их почаще!!», «Анюта, какая вы классная, а вуаль придает загадочности всему образу», «И правда говорят, что вуаль помогает скрыть возраст», «Отличная вещь — вуаль! Молодит, сразу такая необычная и загадочная мадам», «Очень стильно, модница!!», «Какие у вас сияющие глазки, сразу видно, что муж на руках носит», «Красотка! Восторг и комплименты», «Очаровательная дива», «Прелестно», — написали фолловеры.

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