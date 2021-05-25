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«Ты уникальная, невероятно талантливая!»: Басков перечислил основные достоинства Орбакайте

Как отметил «золотой голос России», пусть дочь Аллы Пугачевой продолжает украшать мир прекрасными песнями.

«Ты уникальная, невероятно талантливая!»: Басков перечислил основные достоинства Орбакайте
Николай Басков и Кристина Орбакайте. Фото: Globallookpress.com

Певец Николай Басков в Instagram нежно обратился к своей коллеге по сцене Кристине Орбакайте, которой 25 мая исполнилось 50 лет.

«Дорогая Кристина! Поздравляю с Днем рождения! Громких творческих удач, здоровья и семейного благополучия! Ты уникальная, невероятно талантливая! Украшай мир прекрасными песнями, красотой, драматическим мастерством и неповторимой грацией долгие годы!»

Николай Басков

«Поздравляем с юбилеем. Пусть все в этой жизни у вас будет гладко», «С днем рождения! Вы красоточка и любящая мама. Дай бог вам здоровья и счастья. Любви и удачи во всем», «Красавица и умница! С днем рождения, Кристина», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Кристина Орбакайте — старшая дочь примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Ранее она говорила, что по случаю своего дня рождения устроит вечеринку для близких людей.

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