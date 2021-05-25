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«Влюбилась!»: 38-летняя Бородина в сливочных джоггерах и рубахе на резинке освежила лук панамой

Ведущая проекта «Дом-2» умело скорректировала фигуру, отдав предпочтение брючному костюму.

«Влюбилась!»: 38-летняя Бородина в сливочных джоггерах и рубахе на резинке освежила лук панамой
Ксения Бородина. Фото: Instagram.com/borodylia

В свои 38 лет Ксения Бородина не только построила успешную карьеру на ТВ, но и дважды стала мамой. От первых отношений у ведущей проекта «Дом-2» есть старшая дочь Маруся, в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым на свет появилась малышка Теона. На двоих у пары трое детей — Ксюша прекрасно ладит с пасынком, сыном своего мужа — Омаром. Мальчик часто проводит время в доме отца и его нынешней жены. Кроме того, супруги берут мальчика с собой в поездки, когда уезжают к морю всей семьей.

Ведущая «Дома-2» на своем звездном гардеробе экономить не привыкла. Ксюша то и дело хвастается обновками, пополняя гардероб дизайнерскими и люксовыми нарядами. На этот раз светская львица покрасовалась в сливочном брючном костюме. Бородина умело скорректировала фигуру, примерив струящиеся джоггеры и рубаху на резинке. Изюминкой образа стала панама, — один из самых трендовых аксессуаров весенне-летнего сезона 2021 года.

«Влюбилась в свой новый костюм!» — отметила Ксения.

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