«Воспитывать? Нет. У тебя есть и мама, и папа»: Макеева неожиданно обратилась к сыну Малькова

Актриса Анастасия Макеева в Instagram неожиданно обратилась к сыну своего нового мужа строителя Романа Малькова — Андрею.
«Ты замечательный парень и мне очень повезло, что у моего мужа такой сын. Я обещаю быть тебе другом и всегда дать совет и помочь, если буду нужна. Воспитывать? Нет. У тебя есть и мама, и папа. Поддержать? Всегда».
«Настя, я вами восхищаюсь. Не предавайте себя. Идите по своему пути, кто бы и что не говорил», «Вы большая молодец», «Семья – это главное. Вы абсолютно правы», «Анастасия, никого не слушайте и будете счастливы», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что ради Анастасии Макеевой Роман Мальков бросил предыдущую жену Светлану, которая с детьми живет в Словении. При этом Анастасии Макеевой удалось найти общий язык с сыном Романа Малькова, который, судя по всему, не держит обиды и зла на отца, ушедшего из семьи ради актрисы-красавицы.