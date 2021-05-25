С лимонными серьгами-кольцами: Собчак в фантазийной юбке миди накинула на плечи жакет с бахромой

На личной страничке микроблога Ксения Собчак поделилась свежим снимком, позировав в кадре в фантазийной юбке миди и шелковом сливочном топе. Изюминкой образа стал жакет с бахромой в виде белоснежных вплетенных нитей.

больше по теме С эффектом стройности: Собчак в струящихся слаксах и остроносых лодочках подчеркнула тонкие щиколотки Жена театрального режиссера Константина Богомолова отдала предпочтение женственному и вместе с тем элегантному луку.

Особое внимание возлюбленная театрального режиссера Константина Богомолова уделила аксессуарам: помимо имиджевых очков-лисичек, светская львица подобрала к луку лимонные серьги-кольца, бирюзовый кулон-капельку, а запястья теледивы украшали браслеты.

Еще стилист Елена Бестави говорила в беседе с сайтом Teleprogramma.pro о том, что многослойность в аксессуарах, к примеру, сочетание нескольких цепочек, разных по длине и ширине, окажется в модном топе весенне-летнего сезона 2021 года.

«Стиль — огонь!», «В таких спокойных нарядах намного лучше, без кричащих тонов и безвкусных платьев», «В юности Ксю любила эпатировать, сейчас все стало более женственно, элегантно! Но мы видим вас, то, как вы чувствуете моду», «С появлением Платона и стиль стал мягче», — написали фолловеры.

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