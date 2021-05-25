Импозантный мужчина и модница-дама: как выглядят родители Стаса Михайлова

Стас Михайлов показал в личном блоге фотографию своих родителей. Широкая публика смогла увидеть импозантного мужчину в смокинге с бабочкой и приятную даму в наряде модной цветочной расцветки.

Как оказалось, поводом для этой публикации послужил день рождения отца — музыканта Владимира Борисовича.

«Ты для нас яркий пример мудрого, сильного, отзывчивого человека! Твое умение общаться с людьми и все твои поступки говорят сами за себя! На протяжении долгих лет мы все на тебя равняемся! И тебя любят очень многие люди разных социальных сословий. Ты молодчина! Наши с тобой жизненные пути во многом схожи. Ты приехал из маленькой деревни в большой город и всего добился сам. Я стараюсь во всем быть похожим и очень хочу, чтобы твое сердце билось как можно дольше на этом свете! Ты нам очень нужен! Живи долго и счастливо на радость всей нашей большой семье! Храни тебя Господь! Многая и благая лета!» — написал он в адрес своего родителя.

Отметим, что Владимир Борисович — бывший летчик. Он очень гордится тем, что его сын без какого-либо протеже смог добиться успеха на сцене. Каждый раз, когда мужчина приходит на выступление своего наследника, он плачет.

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