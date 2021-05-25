Тренд весны: Брежнева вслед за Барановской облачилась в кипенно-белый костюм брючной группы

Пожалуй, только ленивый в этом сезоне не примерил наряда в кипенно-белом отенке. Этот цвет стал настоящим хитом весны из-за пандемии и интереса модельеров в форменным медицинским нарядам. Дизайнеры одежды разных стран выпустили в мир целые серии одеяний в этом тоне, а многочисленные российские звезды подхватили тренд.

Многие знаменитости становили свой выбор на брючных костюмах, ведь они, по заверениям Эвелины Хромченко, отлично вытягивают силуэт, визуально делая фигуру несколько стройнее. В частности, в таком наряде отметились Виктория Боня и Юлия Барановская. Теперь актуальный комплект выбрала и Вера Брежнева. Она запечатлелась в нем для личного блога в авто.

На страничке своего Instagram артистка рассказала, что почувствовала на себе негативное влияние Интернета, который стал притягивать к себе слишком много ее внимания.

«Часть моей работы — в телефоне. Поэтому в транспорте я почти всегда в рабочем процессе. Но есть и время, которое просто провожу в соцсетях, и это стало плохой привычкой. Решила потихоньку от нее избавляться. После 21.00 никаких соцсетей. Столько времени свободного вечером появилось!» — рассказала известная блондинка.

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