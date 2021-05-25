«Дарили мне письма»: Манижа рассказала, как на «Евровидении» к ней отнеслись иностранцы

По словам певицы, ее очень тепло приняли на песенном конкурсе, чего она никак не ожидала.

Певица Манижа в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале заявила, что была удивлена теплому приему к своей персоне со стороны иностранцев на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

Телеведущий Иван Ургант подшутил, что вообще-то иностранцы нам враги и ждать снисхождения, наверное, от них не стоило. На это Манижа заметила, что иностранцы сильно удивлялись, когда ее видели. Ее выступление значительно отличалось от знакомых им фильмов и стереотипов о России. По словам исполнительницы, она выполнила очень важную миссию. Разбила множество стереотипов о России в головах некоторых западных коллег.

«

Ко мне подходили на улице иностранцы, дарили письма мне, в которых говорили: «Русская женщина» помогает мне встать и делать, что я хочу. Манижа

Напомним, что Манижа заняла на «Евровидении» достаточно высокое девятое место. Изначально считалось, что исполнительница из России не сможет войти в десятку лучших, но скептики были в итоге посрамлены.

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