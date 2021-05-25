За что Кристина Орбакайте обижена на Аллу Пугачеву
Видео
7 эффективных упражнений при болях в пояснице
Видео

«Дарили мне письма»: Манижа рассказала, как на «Евровидении» к ней отнеслись иностранцы

По словам певицы, ее очень тепло приняли на песенном конкурсе, чего она никак не ожидала.

«Дарили мне письма»: Манижа рассказала, как на «Евровидении» к ней отнеслись иностранцы
Манижа. Фото: Globallookpress.com

Певица Манижа в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале заявила, что была удивлена теплому приему к своей персоне со стороны иностранцев на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

Манижа
Манижа. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Иван Ургант подшутил, что вообще-то иностранцы нам враги и ждать снисхождения, наверное, от них не стоило. На это Манижа заметила, что иностранцы сильно удивлялись, когда ее видели. Ее выступление значительно отличалось от знакомых им фильмов и стереотипов о России. По словам исполнительницы, она выполнила очень важную миссию. Разбила множество стереотипов о России в головах некоторых западных коллег.

«

Ко мне подходили на улице иностранцы, дарили письма мне, в которых говорили: «Русская женщина» помогает мне встать и делать, что я хочу.

Манижа

Напомним, что Манижа заняла на «Евровидении» достаточно высокое девятое место. Изначально считалось, что исполнительница из России не сможет войти в десятку лучших, но скептики были в итоге посрамлены.

Смотрите также:

Тэги

Иван УргантКонкурс "Евровидение"МанижаРоттердамшоу "Вечерний Ургант"