Колышется в такт: Семенович эротично поиграла дородной грудью под песню «Землян»

Уже прошло несколько дней, как отгремели фанфары премии RU.TV, однако музыканты продолжают делиться на своих страничках в социальных сетях кадрами с прошедшего мероприятия. Для многих звезд оно действительно имело огромное значение, ведь подобных светских тусовок не было очень давно.

Вот и Митя Фомин решил показать своим фолловерам видео с красной дорожки, на котором он, Анна Семенович, певица Слава с дочкой Александрой Морозовой веселятся, исполняя песню «Землян» «Трава у дома».

Кто снимает артистов в этот момент осталось тайной, но то, что этот человек не смог остаться равнодушным к волшебной груди экс-солистки группы «Блестящие», это факт. Формы блондинки колыхались в такт музыке, а крупный план то и дело «почему-то» делался именно на них.

Смотрите также