Когда детали заиграли: Эмма Малинина в джинсах-бойфрендах накинула на плечи хлопковый платок

На личной страничке микроблога Эмма Малинина поделилась свежим снимком с прогулки. Вместе с семьей возлюбленная музыканта и певца Александра Малинина давно поселилась в Мюнхене, но и на родине они частые гости. В Россию артист приезжает с гастролями. На снимке Эмма позировала одна, при этом она похвасталась ярким весенним луком, примерив ультрамодные джинсы-бойфренды и персиковый джемпер. Изюминкой образа стали хлопковый платок, который жена музыканта накинула на плечи и имиджевые очки-лисички.

«Давайте на чистоту. Без красивого лица никто не захочет узнать, какая у тебя душа!! Доброе утро!» — отметила Эмма.

В одном из интервью жена именитого музыканта поделилась секретом прочных и гармоничных семейных отношений. По словам Эммы, когда ее супруг приходит домой уставший и без настроения, она не бросается тут же к нему, чтобы выяснить, что его так расстроило. Малинина понимает, что мужу надо побыть одному, в тишине посидеть у себя в кабинете. А когда Александр Николаевич выходит к ужину, он уже выглядит отдохнувшим. Эмма советует замужним женщинам не наседать на любимого, когда он и так утомлен. Каждому человеку, как считает возлюбленная певца, надо дать возможность побыть наедине со своими мыслями.

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