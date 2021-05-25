Для ярких модниц: как выглядит трендовый цвет «шокинг», показал публике Александр Васильев

По словам ведущего, этот тон периодически становится актуальным и очень ценится россиянками.

На шоу «Модный приговор» Первого канала «народный стилист» составила для героини проекта, которая очень любит впечатляющие вещи, комплект из синего комбинезона и жакета цвета фуксии. Как оказалось, этот сочный розовый оттенок сейчас в супертрендах.

Ведущий проекта Александр Васильев заметил, что мода на него возвращается периодически и нынешний сезон — не исключение.

«Цвет фуксии очень популярен в России, впервые он вошел в моду в 1930-е годы с легкой руки известного итальянского и парижского дизайнера Эльзы Скиапарелли. Она назвала его «шокингом», — поведал историк моды.

Он также заметил, что синий и оттенок фуксии — не самое удачное сочетание.

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