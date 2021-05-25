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«Как невеста в брачную ночь»: Климова в кружевной сорочке блеснула упругим бюстом в спальне

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» взбудоражила поклонников видом соблазнительного тела в шелках.

«Как невеста в брачную ночь»: Климова в кружевной сорочке блеснула упругим бюстом в спальне

Екатерина Климова, будучи мамой четверых детей, может похвастаться сексапильной фигурой. Вместе со старшей дочкой 19-летней Елизаветой актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» посещает спортзал, плавает в бассейне, ходит на кардио-тренировки. При этом экс-возлюбленная Гелы Месхи тщательно следит за питанием, в ее рационе нет места полуфабрикатам и фастфуду.

На фанатской странички Екатерины Климовой в Instagram появилось ее домашнее фото, которое  ранее сама актриса публиковала в личном профиле. В кадре многодетная мамочка предстала в сливочной шелковой сорочке с кружевом, «случайно» засветив упругую грудь. Актриса похвасталась гладкой стройной шеей и матовой кожей без морщинок на лице.

Актриса Екатерина Климова
Екатерина Климова в шелковой сорочке с кружевом «случайно» засветила упругий бюст. Фото: Instagram.com/klimovagram

«Упругие холмики с острыми пуговками», «Это у вас носики ежиков под шелковой тканью?», «Ауф, соблазнительно», «Словно гейша! Такая гладкая кожа», «Шея лебединая», «Куда только мужики смотрят, богиня!», «Срочно замуж! Такая секси-дива», «Как невеста в первую брачную ночь», «Очаровательная нимфа», — пишут фолловеры.

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