«Топ-3 номера»: Манижа назвала участников «Евровидения», которые ей понравились больше всего

Российская исполнительница заняла на конкурсе достаточно высокое для себя девятое место.

Певица Манижа в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале назвала трех участников «Евровидения», которые ей понравились больше всего.

«Топ-3 номера. Мне очень нравилась Исландия. Мне было жалко, что они сидели на карантине. Безумно классная Литва, группа The Roop, они прямо зажигали… И, конечно, Швейцария. Швейцария меня поразила».

Манижа

Напомним, что певица Манижа заняла в Роттердаме, где состоялся финал «Евровидения», достаточно почетное для себя девятое место. Надо отметить, что многие эксперты из мира шоу-бизнеса не причисляли исполнительницу к фаворитам. Более того, кое-кто был уверен, что Манижа провалится. К счастью, подобного не произошло.

После относительного успеха на «Евровидении» Манижа в соцсетях поблагодарила всю свою команду, которая помогала ей идти к цели. Особую благодарность исполнительница выразила своей бабушке, которая ушла из жизни 11 лет назад.

Смотрите также: