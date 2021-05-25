«Сказала Филиппу, что уходит»: экс-домработница Пугачевой вспомнила о крахе брака певицы с Киркоровым

По словам Людмилы Дородновой, вскоре после расставания певица начала встречаться с Максимом Галкиным.

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ вспомнила, как Примадонна расставалась со своим четвертым мужем — поп-королем Филиппом Киркоровым.

«Она сказала Филиппу, что уходит. Пожить для себя она уехала в гостиницу «Балчуг». Потом она начала встречаться с Максимом. Алле понравился тот, что сделаешь?» Людмила Дороднова

По словам Дородновой, Галкин всегда приносил Пугачевой свежие цветы. Он много шутил, чем сразу же обаял Примадонну, которая без памяти влюбилась. Как добавила бывшая домохозяйка звезды, для Пугачевой самое главное было, что Галкин к ней приезжает. На цветы она особого внимания, конечно, не уделяла.

Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров были в браке с 1994 по 2005 год. Причем уже с 2001 года Пугачева стала встречаться с Максимом Галкиным, за которого вышла замуж в 2011 году.

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