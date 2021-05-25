Опасайтесь этого эффекта: как карманы могут уменьшить грудь, рассказал Александр Васильев

Стилисты «Модного приговора» подобрали для героини проекта динамичный лук в стиле милитари с брюками карго и рубахой. И хотя сама участница фэшн-преображения была крайне довольна аутфитом, ведущий проекта Первого канала Александр Васильев нашел в нем некоторые особенности, к которым женщинам стоит присмотреться. Как оказалось, обычные карманы могут сыграть злую шутку, показав дамские формы не в самом лучшем виде.

«Нередко я критикую карманы, которые имеют диагональную форму клапанов и опускают грудь ниже ее естественного уровня. А вот такого рода кармашки уменьшают грудь, но не опускают ее», — сказал историк моды.

Эвелина Хромченко тоже не стала молчать и прокомментировала брюки, которые подобрали стилисты.

«Брюки карго шароварами — очень опасная вещь. Манжет на щиколотке, который мы только что видели, хорош только в очень выделенных случаях. Если вам так же до визга, как нашей героине, нравится комплект, который вы только что видели, пожалуйста, обратите внимание на эту деталь. Она, совершенно точно, подходит не всем. Подобного рода брюки могут быть и гладкими. И это будет значительно более безопасным. Особенно гладкие брюки на кулиске», — сказала ведущая.

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