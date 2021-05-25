«Родители приняли нашу любовь»: Дмитриева вспомнила о появлении детей в браке с молодым мужем

По словам актрисы, они не были готовы к появлению наследников.

Актриса Евгения Дмитриева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем браке с актером Владимиром Киммельманом, который младше ее на 19 лет. У пары двое детей — сын Марк и дочь Мария.

«У нас не было пышной свадьбы. Просто взяли и в одночасье расписались. Мы с мужем, конечно, и ссорились, и мирились. Но ссоры у нас пролетали незаметно». Евгения Дмитриева

Как отметила Дмитриева, в какой-то момент они подумали о детях. «Случилась любовь и появился на свет наш сын Марк. Причем я снималась до победного, практически до родов. Это был 2011 год. А потом мы сказали: «Может, второго?» И родилась Маруся. Родители приняли нашу любовь. Двое детей не дают им выбора. Мы должны дружить.

Все у нас хорошо, хотя и не сразу так случилось. Бабушки и дедушки приезжают, подхватывают, помогают. У меня сегодня огромный тыл. Подруги знали о нашей любви. Мы не были готовы, что у нас появится ребенок. Я на своем сыне училась быть мамой. Я даже супы не умела готовить, а сейчас лихо их варю», — заметила Дмитриева.

Напомним, что до Владимира Киммельмана Евгения Дмитриева была в браке с актером Андреем Кайковым. Вместе они были всего два года.

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