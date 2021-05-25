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На первом плане: Лолита Милявская в платье цвета «Тиффани» сверкнула откровенным декольте в камеру

57-летняя певица не стесняется выбирать секси-наряды.

На первом плане: Лолита Милявская в платье цвета «Тиффани» сверкнула откровенным декольте в камеру
Лолита Милявская. Фото: Global look press

Лолита Милявская в прошлом году развелась с пятым мужем. Точку в отношениях с ним певица решила поставить после 10 лет брака, но тихо и мирно это сделать не удалось. В итоге знаменитость немало понервничала. Но и закалилась, а также серьезно поработала над собой и своей внешностью. Как итог — цветущий и свежий вид, а также минус 12 килограммов за год.

Теперь Милявская все чаще выходит в свет в элегантных женственных нарядах, которые идеально сидят по фигуре. Многие поклонники звезды млеют при виде своей любимицы и не перестают сыпать комплиментами. Так и на этот раз: Милявская обратилась к фолловерам в микроблоге, при этом на ней было платье цвета «Тиффани» с откровенным декольте на бретелях, которые время от времени спадали с плеч.

Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/
Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

«Хороша!!!» — написала телеведущая Екатерина Андреева. Ей вторила в комментариях Лобода: «Огонь!»

При этом Лолита без тени смущения возвращала бретельку назад. Напомним, что звезда считает себя женщиной без комплексов и даже, будучи корпулентной, нередко эпатировала публику откровенными нарядами.

Лолита Милявская с объятиях Тилля Линдеманна. Фото: Global look press
Лолита Милявская в объятиях Тилля Линдеманна. Фото: Global look press

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