Налегли на весла: Лиза и Гарри Галкины весело «поплыли» на лодке в сторону моря

Дети Пугачевой и Галкина любят подурачиться, а звездный отец их в этом поддерживает.

Дети-двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина в этом году окончили первый класс. Лизе и Гарри понравилось учиться, они с удовольствием ходят в школу и делают уроки.

Кроме того, ребята всесторонне развиваются вне школы – посещают плавание и спортзал, изучают французский, увлекаются разными хобби – Лиза модой и кулинарией, а Гарри – выжиганием по дереву и фотографией. И все эти моменты их беззаботного детства благодаря Интернету мама с папой могут показать своим поклонникам.

Правда, личных страничек у Лизы и Гарри в Instagram пока нет, поэтому ребят снимает то мама, то папа. Помимо этого, в соцсети много фан-аккаунтов, посвященных юным детям Примадонны. И на одной из них поклонники вспомнили один из отпусков звездного семейства, который провели знаменитости.

На видео Лиза и Гарри сидят в лодке, расположившись во дворе. Ребята как следует налегли на весла и гребут в сторону моря, а танцующий рядом отец активно из подбадривает. «Веселая семейка!», — заметил кто-то в комментариях и ничуть не ошибся. Гарри и Лиза растут в атмосфере позитива и искренне делятся эмоциями не только с близкими, но и многочисленными поклонниками своих родителей.

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