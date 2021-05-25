«Это нити судьбы»: Дмитриева — о браке со своим бывшим студентом, который младше на 19 лет

По словам актрисы, они с мужем стараются не афишировать свои чувства друг к другу.

Актриса Евгения Дмитриева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о браке со своим бывшим студентом Владимиром Киммельманом. Он младше ее на 19 лет. У них уже двое детей.

«Да, так получилось. У нас в семье четкая установка. Мой дом — моя крепость. Все, что там происходит – это наша коробочка. Мы не афишируем наши чувства. Действительно, мой муж младше меня на 19 лет. Так случилось и так сложилось. У нас родился сын Марк и дочка Маруся. Я замужем, и я счастлива». Евгения Дмитриева

Как отметила актриса, все, что что случается в ее жизни — вопреки.

«Это все нити судьбы, которые сводят. И ты понимаешь, что это твой человек. Он идет рядом, он дышит. И ты понимаешь, что ты его знаешь. Он твой. И если он твой, то будет всегда твоим. С возрастом чувствуешь себя фаталистом. Я смелая. Я мало задумываюсь. Там кто-то есть, кто за меня думает. Это мой подарок жизни», — заявила Евгения Дмитриева.

Напомним, что до Владимира Киммельмана Евгения Дмитриева была в браке с актером Андреем Кайковым. Вместе они были всего два года.

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