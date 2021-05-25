«Мы»: Егор Кончаловский позировал со своей молодой женой на редком кадре во время съемок

Известный режиссер женат на юристе Марии Леоновой, которая подарила ему сына Тимура.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram опубликовал редкий кадр со своей молодой женой-юристом Марией Леоновой. Вместе они находятся на съемках картины.

«Мы», — кратко подписал кадр Егор Кончаловский.

В комментариях он отметил, что сейчас ведет съемку комедийного фильма, воздержавшись от других подробностей.

«Счастья вашей семье. Вы прекрасно выглядите», «Чудесная у вас парочка», «Привет вашей маме. Она у вас просто замечательная актриса», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Егор Кончаловский жил на протяжении долгих лет в гражданском браке с известной актрисой Любовью Толкалиной. В 2001 году от этих отношений на свет появилась их общая дочь Мария Михалкова-Кончаловская. К сожалению, гражданский брак очень красивой пары распался.

Вскоре Егор Кончаловский женился на юристе Марии Леоновой. Она моложе своего звездного мужа на 18 лет. В 2017 году у пары на свет появился сын Тимур, которого режиссер просто обожает.

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