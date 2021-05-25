«Насколько он был красив, настолько был идиотом»: Гузеева высказалась о своей первой любви

Как отметила телеведущая, этот молодой человек ходил по школе в синей олимпийке с белыми полосками.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала о своей первой школьной любви. Она училась в восьмом классе, когда влюбилась в мальчика на год старше ее.

«У него была такая синяя олимпийка с белыми полосами, как сейчас помню, длиннющие ресницы, золотистые волосы. Он был красив необыкновенно. Насколько он был красив, настолько был идиотом. Он не был даже троечником». Лариса Гузеева

По словам Гузеевой, парень не обращал на нее внимания. Она же писала ему любовные записки. В итоге взаимных чувств Гузеева так и не дождалась. Они встретились спустя десять лет в автобусе. Причем совершенно случайно. Парень был крайне неухоженным. Они вышла, купили портвейн и сели у дороги. Мужчина признался, что был дураком, не женившись много лет назад на Гузеевой, которая стала известной, сообщает «Собеседник».

Напомним, что с 1999 года Лариса Гузеева замужем за владельцем ресторанного бизнеса Игорем Бухаровым. У них есть общая дочь Ольга. До этого у главной телесвахи страны было два неудачных брака.

Смотрите также: