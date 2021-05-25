«Все отсканируется»: Александр Васильев рассказал, какая вещь должна быть в доме каждой модницы

Телеведущий привел десять своих легендарных фраз о моде.

Историк моды Александр Васильев в Instagram привел десять фраз, которые должна соблюдать каждая дама, чтобы быть привлекательной и желанной для любого мужчины.

Как отметил телеведущий, мода всегда была уделом богатых бездельников. Для всех остальных, как он считает, существует просто одежда.

«Знаете, какая главная вещь в доме? Большое зеркало. В котором все отсканируется. Во всех ракурсах. И сбоку. И сзади». Александр Васильев

Также Васильев отметил, что не стоит заводить дома модных интерьеров. Они быстро станут старомодными. Кроме того, историк моды призвал познакомить детей с ценностями культуры. По словам телеведущего, в мировых столицах моды никто не носит марки одежды. Если то, что одето, узнаваемо, значит, у этого человека просто нет вкуса. Васильев добавил, что женщина должна следить за своим телом, нежели за одеждой.

Напомним, что Александр Васильев — известный телеведущий. Именно его следует считать главной звездой программы «Модный приговор» на Первом канале.

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