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«Браво!»: Асмус в лосинах оттенка припыленной розы сделала стойку вниз головой, восхитив Петрова

Актриса занимается гимнастикой под руководством профессионального тренера.

«Браво!»: Асмус в лосинах оттенка припыленной розы сделала стойку вниз головой, восхитив Петрова
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус в юности занималась спортивной гимнастикой, получив степень кандидата в мастера спорта. Сейчас она решила продолжить тренировки с профессиональным тренером и уже добилась определенных результатов. В личном блоге она показала стойку на бревне вниз головой, немало впечатлив некоторых фолловеров.

«Фигасе!» — пришел в восторг от увиденного актер Максим Виторган.

«Крутейшая!» — прокомментировал видео Родион Газманов.

«Клааасс!» — написала артистка Дарья Повереннова.

«Браво!» — восхитился партнер по «Тексту» Александр Петров.

Комментарии в личном блоге Кристины Асмус.
Комментарии в личном блоге Кристины Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Сама Кристина заметила, что сейчас делает в гимнастике то, на что была неспособна каких-то лет 5–8 назад.

«Я сейчас даже не про это видео говорю, здесь ерунда. Но я стала прыгать элементы гораздо сложнее, чем даже выполняла в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». И иногда сама себе удивляюсь», — похвасталась Асмус.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд и повторять за ними трюки. Заниматься спортом мы советуем под руководством профессиональных тренеров.

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