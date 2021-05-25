«Браво!»: Асмус в лосинах оттенка припыленной розы сделала стойку вниз головой, восхитив Петрова

Кристина Асмус в юности занималась спортивной гимнастикой, получив степень кандидата в мастера спорта. Сейчас она решила продолжить тренировки с профессиональным тренером и уже добилась определенных результатов. В личном блоге она показала стойку на бревне вниз головой, немало впечатлив некоторых фолловеров.

«Фигасе!» — пришел в восторг от увиденного актер Максим Виторган. «Крутейшая!» — прокомментировал видео Родион Газманов. «Клааасс!» — написала артистка Дарья Повереннова. «Браво!» — восхитился партнер по «Тексту» Александр Петров.

Сама Кристина заметила, что сейчас делает в гимнастике то, на что была неспособна каких-то лет 5–8 назад.

«Я сейчас даже не про это видео говорю, здесь ерунда. Но я стала прыгать элементы гораздо сложнее, чем даже выполняла в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». И иногда сама себе удивляюсь», — похвасталась Асмус.

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