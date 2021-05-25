«Универсальное»: Хромченко назвала платье, которое отлично подойдет и полным, и худым

Женщины могут быть уверены, что не выкинут его, если поправятся.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала предложила женщинам обратить внимание на представленное на подиуме платье. Оно имело прямой свободный крой и было выполнено из ребристого трикотажа.

На полной героине проекта наряд отлично смотрелся, а в сочетании с тренчем создавал эффект стройности, ведь плащ дополнительно скрывал объемы по бокам. Однако ведущая заметила, что оно способно украсить абсолютно любую женскую фигуру, независимо от комплекции.

«Дамы, если вам встречается такое универсальное платье, в каком размере вы бы ни были. И вы видите, что вы в нем прекрасно выглядите, и оно работает на результат (поправилась, похудела, надо на каблуках пойти или надеть кроссовки), купите его. Или несколько вариантов таких платье на каждый случай», — сказала стилист.

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