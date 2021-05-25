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«Универсальное»: Хромченко назвала платье, которое отлично подойдет и полным, и худым

Женщины могут быть уверены, что не выкинут его, если поправятся.

«Универсальное»: Хромченко назвала платье, которое отлично подойдет и полным, и худым
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала предложила женщинам обратить внимание на представленное на подиуме платье. Оно имело прямой свободный крой и было выполнено из ребристого трикотажа.

На полной героине проекта наряд отлично смотрелся, а в сочетании с тренчем создавал эффект стройности, ведь плащ дополнительно скрывал объемы по бокам. Однако ведущая заметила, что оно способно украсить абсолютно любую женскую фигуру, независимо от комплекции.

Справа - универсальное платье.
Справа — универсальное платье. Фото: Первый канал/ https://instagram.com/modniy.tv/

«Дамы, если вам встречается такое универсальное платье, в каком размере вы бы ни были. И вы видите, что вы в нем прекрасно выглядите, и оно работает на результат (поправилась, похудела, надо на каблуках пойти или надеть кроссовки), купите его. Или несколько вариантов таких платье на каждый случай», — сказала стилист.

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