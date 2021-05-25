«Помню ее любовь»: Манижа – о человеке, который помог ей добиться успеха на «Евровидении»

Исполнительница перечислила всех, кто был причастен к ее выступлению на конкурсе.

Певица Манижа в Instagram перечислила в двух постах всех, кто помогал ей добиться успеха на «Евровидении». Она выразила всем этим людям огромную признательность.

В первую очередь исполнительница поблагодарила свою семью. По ее словам, все, что было реализовано на сцене, случилось благодаря труду ее родных и близких.

«Спасибо моей бабушке. Ее нет 11 лет. Но я каждый день помню ее любовь. Именно она помогает мне быть сильной, несмотря ни на что. Спасибо моей маме-продюсеру, психотерапевту, другу, автору платья и костюмов. Благодаря ей все это произошло. Мама, я вас очень люблю!» Манижа

Напомним, что Манижа заняла по итогам музыкального песенного конкурса «Евровидение» девятое место. Многие посчитали это безусловным успехом. В десятке лучших многие эксперты изначально россиянку не видели, но она смогла удивить скептиков.

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