Леди в кабриолете: Рудковская в мини-платье с модным принтом «мильфлер» позировала в дорогом авто

Наряд и машина светской львицы были одного цвета, остромодного в этом сезоне.

Продюсер, светская львица Яна Рудковская недавно удостоилась звания «иконы моды» от известного фэшн-критика, телеведущего Александра Васильева. Эксперт отметил способность инстадивы отслеживать тренды и внедрять их в свой гардероб одной из первых среди звездных модниц.

И в новой публикации в своем микроблоге Рудковская вновь подтвердила свой высокий модный статус. Девушка позировала за рулем роскошного авто с кузовом «кабриолет». Причем, и цвет «железного коня», и цвет ее платья были выдержаны в одном оттенке, который сейчас на пике популярности – зеленом.

Более того, эффектное мини-платье на Рудковской было украшено модным принтом «мильфлер» — мелкой россыпью цветочков, — который привносит в образ женственности и стиля.

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