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Даная Пригожина назвала сумму, которую с них требовали для закрытия вопроса с квартирами

По словам дочери продюсера, они столкнулись с целой бандитской группой.

Даная Пригожина назвала сумму, которую с них требовали для закрытия вопроса с квартирами
Даная Пригожина с отцом. Фото: instagram.com/danaya_prigozhina/

Дочь продюсера Иосифа Пригожина, Даная, в Instagram озвучила сумму, которую с них требовала кредитная организация, чтобы закрыть все вопросы с квартирами.

Как отметила девушка, она, ее брат и отчим работают практически круглосуточно и не знают, что такое выходной день. Всего они выплатили кредитной организации за все время около шести миллионов рублей. В месяц исправно отдавали по 150 тысяч рублей.

«Они ни на какие беседы не шли! Сказали, платите почти 30 миллионов рублей за одну и 20 — за другую! Что бы вы понимали, это целая бандитская группа, где жена одного из сотрудников — следователь. И многие завязаны в этом деле».

Даная Пригожина

Напомним, что семья Иосифа Пригожина воюет за свою квартиру с кредитной организацией. Как отмечал сам продюсер, его родные откровенно профукали жилье, допустив ряд грубых ошибок. К примеру, бывшая жена Пригожина не глядя подписала кипу бумаг, среди которых был договор купли-продажи. Семья в итоге по документам, как позже выяснилось, продала квартиру за копейки.

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