Кружево усилило сексуальность: Клава Кока заворожила эротичным платьем оранжевого цвета

Фэшн-блогер Кристина Стець заметила, что этот оттенок в моде, но пользоваться им нужно с осторожностью.

Клава Кока все громче заявляет о себе. Молодая певица, прославившаяся благодаря таким хитам, как «Краш» и «Покинула чат», превращается в настоящую фэшн-диву и сексуальную звезду. Судя по всему, дела у девушки идут неплохо. Накануне она засветилась в автосалоне, выбирая люксовое авто. Пока ее выбор пал на «майбах». В нем, признается блондинка, она будет ездить исключительно на пассажирском сидении, ведь у нее есть личный водитель.

Ее наряды тоже вызывают восхищение. И далеко не только у верных поклонников, но и у профессионалов, которые замечают – с певицей явно работает команда стилистов. Фэшн-блогер Кристина Стець, заметила в ее арсенале любопытный яркий лук в модных оранжевых тонах и дала специально для Teleprogramma.pro комментарий.

«Клава Кока — восходящая звезда, популярна среди молодежи и ее образы, всегда попадают в 10, включая в себя самые горячие тренды. Для красной дорожки был выбран оранжевый согревающий, цвет самый модный, по версии Pantone. На Клаве модный прием — монохром, когда весь комплект представлен одним цветом. Учитывая, что это сценический образ, он невероятно яркий и подходит ей, черное кружево, которое многие считают антитрендом, на самом деле подчеркивает сексуальность, а в сочетании с мини очень выигрышно смотрится. Но этот наряд, конечно, не для повседневных образов, на заметку берем цветовое решение и длину платья мини – тренд 2021 года», — прокомментировала образ певицы эксперт Teleprogramma.pro..

Фэшн-блогер заметила, что оранжевый цвет, доминирующий в луке, нужно подбирать с осторожностью. «Много споров насчет цветотипов и кому можно его носить, а кому нет, мой совет — сейчас можно все, что вас украшает, главное примерять и выбирать свое», — добавила Кристина.

Справка Teleprogramma.pro

Кристина Стець — фэшн-блогер. Училась в Школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и Эвелины Акуа.

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