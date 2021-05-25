«Какой у меня образ»: Бородина нарядилась в нежно-голубую рубашку с воротничком «Клодин» и белые шорты

Телеведущая продолжает работать на ТНТ и иногда делится с подписчиками закулисьем с шоу.

Ксения Бородина после «переезда» телепроекта «Дома-2» на телеканал «Ю» не ушла с ТНТ окончательно. Девушка уже много лет является соведущей мейковер-шоу «Перезагрузка» по воскресеньям и пока не планирует от него отказываться.

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Иногда в микроблоге Бородина показывает закулисье «Дома-2», а вот на сей раз решила запечатлеться на площадке «Перезагрузки». Она продемонстрировала свой модный образ, в котором предстала в кадре, и отметила:

«Видите, какой у меня образ», — похвасталась красотка. И добавила: «Мы снимаем «Перезагрузку».

Ксения выбрала летний образ в нежных оттенках – небесно-голубом и белоснежном. Трендовым акцентом в образе теледивы стал воротничок «Клодин», об актуальности которого ранее рассказала стилист Эвелина Хромченко. Этот романтичный аксессуар подойдет не только к блузкам, но и дополнит как платья, так и жакеты.

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