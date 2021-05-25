Горячий тренд: Хромченко представила публике модную сумочку сезона для стильных дам

Сумки-дублеры, которые имеют как основной аксессуар, так и его маленький аналог на ручке все еще актуальны. Однако, на смену им приходят и более замысловатые модели.

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Теперь на них могут появляться и несколько мини-дублеров и кошельки, и даже ключницы. Одну из таких сумочек показали на передаче «Модный приговор». Ее включили в комплект в стиле спорт-шик, в котором также присутствовал бомбер, похожий на олимпийку, выполненный в технике пэчворк, топ, юбка-карандаш на кнопках впереди и туфли на каблуке. В образе присутствовали актуальные оттенки сезона: желтый и лавандовый.

«В основе этого комплекта – море спорта, но в тоже время шик. Одеться в стиле спорт-шик – не означает то, что вы купили спортивный костюм люксовой марки и дорогие кроссовки. Это означает, что одежда, наоборот, не куплена в спортивном магазине», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Модная сумочка, юбка со спортивными кнопками, но классической модели и обувь с узким мысом на каблуке как раз отвечал» за тему шика в этом аутфите.

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