Яркий колор блок: Валерия в жакете цвета сочной зелени и юбке макраме предстала на съемке

Певица Валерия в этом году впервые стала бабушкой. Но в свои 53 года звезда совсем не походит на пожилую женщину. Она всегда, даже в повседневности, выглядит цветущей и молодой, поэтому даже у хейтеров не повернется язык назвать ее дамой не первой свежести.

Помогают поддерживать красоту и цветущий вид Валерии ежедневные тренировки, правильное питание и грамотный стиль в одежде. Каждый образ певицы, будь то сценический, съемочный или на выход, поклонники комментируют с неснижаемым интересом. На этот раз красотка появилась на съемках в по-летнему ярком и по-настоящему трендовом наряде.

Звезда была облачена в комплект в стиле колор блок, состоящий из жакета цвета сочной зелени, юбки макси в технике макраме и трендовых босоножках на массивной платформе.

Стилист Валерии Катрина Журавлева, которая составила ей этот образ, отметила на заметку модницам, что макраме сейчас очень актуально, но усмирить его буйство не так просто. И одно из решений – это выбирать простую пару в комплект сложной вещи.

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