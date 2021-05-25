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«Подойдет каждой»: Лорак в полосатом кроп-топе поддержала тренд на «тельняшки»

Певица составила комплект из кожаной рубашки и классических голубых джинсов.

«Подойдет каждой»: Лорак в полосатом кроп-топе поддержала тренд на «тельняшки»
Ани Лорак. Фото: Global look press

42-летняя певица Ани Лорак всегда старается выглядеть стильно, следит за трендами и составляет для повседневных выходов в люди интересные комплекты.

Накануне красотка появилась в студии в модном нынче кроп-топе с принтом «тельняшка», голубых джинсах и кожаной рубашке. Свой аутфит знаменитость с удовольствием показала в микроблоге.

Кстати, этой весной многие звезды стали выбирать тельняшку. Что неудивительно – это беспроигрышный и интересный вариант, который сочетается со множеством вещей. «Достаточно классический принт в синюю полоску — «тельняшку», который подойдет каждой», — заметила ранее стилист Юлия Люгай, комментируя звездный выбор тельняшки.

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