Звездные семьи много лет дружат между собой и часто устраивают совместные посиделки.

«Сакура Максима и Аллы»: жена Юдашкина показала красоту цветущего сада Галкина и Пугачевой

Алла Пугачева и Валентин Юдашкин много лет дружат семьями. Звезды часто общаются, а также устраивают музыкальные вечера или тихие посиделки в саду. С наступлением тепла традиция досуга на свежем воздухе возобновилась, и Примадонна принимала в замке Валентина и Марину Юдашкиных.

Жена прославленного кутюрье поделилась впечатлениями от того, как цветет и благоухает в эти майские дни роскошный сад Галкина и Пугачевой. Она запечатлелась на память на фоне сакуры, а также сняла отдельно красоту природы.

«Сакура Максима и Аллы», — подписала снимки светская львица. А затем добавила: «Какая красивая и потрясающий запах! Жаль, что фото этого не передает!».

Кстати, портретный снимок, которым поделилась бизнесвумен в своем микроблоге, сделала Алла Пугачева. Сама Примадонна с этого уютного вечера в саду тоже показывала свое фото. она позировала в плетеном кресле в черно-белом свитере и красных брюках, и образ получился молодежным и ярким.

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