«Обожаю!»: Игорь Николаев в числе первых поздравил Кристину Орбакайте с 50-летием

В первые часы нового дня уже сыплются в Сети поздравления с 50-летием в адрес Кристины Орбакайте. Старшую дочь Аллы Пугачевой поспешил поблагодарить за юность и общего сына-первенца музыкант Владимир Пресняков. Следом за ним в числе первых поздравляющих оказался друг семьи Примадонны, композитор Игорь Николаев.

Певец разместил в своем микроблоге совместное фото с именинницей и обратился к ней эмоционально:

«Кристиночка! Супердженьрождения! Поздравляю! Обожаю! Желаю счастья!», — написал артист.

Николаев выбрал фото, на котором виновница торжества выглядит цветущей и молодой. Впрочем, вряд ли кто-то даст Орбакайте 50 лет на вид – она относится к категории женщин, чей возраст никак не отражается на лице.

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