Яркая дива: Нетребко в черно-розовом платье с пышными многоуровневыми рукавами предстала за кулисами венской оперы

Анна Нетребко в настоящее время пребывает в Зальцбурге, где рада выступить на сцене местного оперного театра в компании с легендами мировой оперы. О том, как проходят ее гастроли, звезда с удовольствием делится в своем микроблоге.

Накануне после выхода на сцену Нетребко за кулисами Нетребко сменила концертное шикарное платье на вечерний наряд и поспешила запечатлеться на память с прославленными вокалистами.

Платье фасона годе внизу и очень пышное в верхней части силуэта подчеркнуло статность дивы, а также вновь выдало в ней страстную и яркую натуру. Пышные рукава с оборками, переливающееся стразами декольте – все это розового оттенка, близкого по тону цвету «взбесившейся Барби», как ранее охарактеризовала его стилист Эвелина Хромченко – очень модного в сезоне.

Кстати, на званый ужин после спектакля Нетребко вновь переоделась. Она вышла к столу в черном силуэтном платье в пол более спокойного кроя и дизайна. Яркими акцентами в наряде стали мелкие цветочки в зоне декольте.

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