В стиле «гранж»: Бузова в трикотажном костюме с рваными краями и дырками прогулялась по Симферополю

Певица и телеведущая Ольга Бузова много гастролирует по стране. Назвать это отдыхом вряд ли правильно – недосыпы, перелеты, встречи и концерты отнимают у девушки много сил. Поэтому в очередной раз сильно устав, красотка бросила все и улетела на несколько дней в Крым на перезагрузку.

На полуострове девушка по-настоящему перезагрузилась. Она много времени провела на природе, совершала прогулки верхом, посещала ресторан в горах и наслаждалась уединением в шале.

Перед отъездом в Москву Бузова решила прогуляться по Симферополю. Она облачилась в трикотажный костюм бледно-серого цвета в стиле «гранж» — с необработанными краями и торчащими нитками, а также дырками.

За время прогулки красотка посетила местный храм, запечатлелась на фоне достопримечательностей и отправилась паковать чемодан – вечерним рейсом она поспешила в Москву.

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