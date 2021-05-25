«Иду на массаж»: беременная Арзамасова в летнем белом платье отметилась в салоне красоты

26-летняя актриса Лиза Арзамасова, прославившаяся в детстве ролью в сериале «Папины дочки», счастлива в браке с 47-летним фигуристом Ильей Авербухом. Сейчас пара в счастливом ожидании малыша – они сами объявили о грядущем пополнении, чтобы избежать лишних сплетен за спиной.

Животик у Арзамасовой уже заметен хорошо, но девушке иногда удается его скрывать так, что не знающие могут и не заметить. К тому же, будущая мамочка старается ни в чем себе не отказывать и живет прежней активной жизнью. Накануне, например, она отправилась на бьюти-процедуры в салон красоты.

В бьюти-студии Арзамасова появилась в по-летнему легком белом платье в голубую клетку. Девушка поухаживала за ногтями, а после сообщила: «Иду на массаж». Результатами восстановительной процедуры актриса поделилась тут же, и все стало понятно без слов. Отдохнувшая Арзамасова поспешила вернуться в свой привычный ритм жизни.

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