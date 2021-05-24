С вуалью на лице: Нетребко в приталенном платье мидакси посетила светский ужин в Зальцбурге

Оперная дива не только выступила в театре, но и смогла провести время в особняке, где 300 лет назад играл Вольфганг Моцарт.

Анна Нетребко не скрывает, что обычно ее график расписан на год вперед. Но из-за пандемии многие ее концерты были отменены. Артистка сначала находилась в квартире в Вене с семьей. Но позже все же стала путешествовать. В этом году она несколько раз приезжала в Россию, не только чтобы навестить родных, но и выступить в Большом театре. Однако на днях она приехала в Зальцбург, где сразу стала готовиться к выступлению.

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Для многих поклонников Анна уже стала иконой стиля. Она любит наряжаться, подбирая яркие образы, подчеркивающие ее фигуру. В Москве артистка отметилась в платье свободного кроя, а так же в ярком плаще. А теперь она похвасталась новым образом. 24 мая оперная дива смогла погулять на природе и посетить светский ужин в особняке, где раньше выступал сам Вольфганг Моцарт. Нетребко показала банкет и красоты природы.

«Ужин будет в этой комнате, где 300 лет назад выступал Моцарт», — похвасталась звезда.

Для такого случая певица облачилась в приталенное черное платье мидакси. Его верх украшали аппликация в виде цветов. Анна также украсила прическу вуалью с незабудками. Наряд подчеркнул ее талию. Поклонники даже заметили, что женщина постройнела.

А позже Нетребко поднялась на сцену театра. Она готовилась к выступлению. После репетиции на сцену артистка вернулась уже в серебристом платье-рыбке с пышными рукавами.

«Ну что, ломанём Ариадну!? Какое счастье выступать с Зубин Метой», — написала она.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Роскошная и талантливая Анна украсила своим безумно красивым тембром голоса и шикарной внешностью, зал и платье», «Шикарная и платье шикарное», «Просто дива», «Так постройнели», «Просто модель», «Какая вы роскошная», — прокомментировали пост подписчики.

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