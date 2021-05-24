Уложились штабелем: Муцениеце в белоснежном костюме упала вместе с Варнавой и Галич

Агата Муцениеце прославилась еще 10 лет назад, когда снялась в «Закрытой школе» и вышла замуж за Павла Прилучного. Многие девушки завидовали актрисе, рядом с которой был сильный и привлекательный мужчина. Однако в прошлом году супруги развелись. даже ради детей они не стали сохранять свой союз. Примечательно, что после такого неприятного момента в жизни девушка постройнела и стала еще больше востребована в кино.

В последнее время Агата все чаще выходит в свет. Недавно она побывала на светском ужине, где появилась в атласное платье в цветочек. А вот накануне актриса побывала на съемках. Она увиделась с Екатериной Варнавой и Идой Галич. Примечательно, что для такого случая девушка облачилась в белоснежный брючный костюм с жакетом оверсайз и брюками в пол. Такие брюки актуальны этой весной. Более того, точно такой же костюм носила Ольга Бузова.

Муцениеце сняла забавное видео. Она хотела продефилировать с Катей и Идой, но в итоге грациозно упала. На скользком полу ни устояла ни одна из подруг.

«Сильные и независимые», — написала хэштег актриса.

Поклонники восхитились не только чувством юмора Агаты, но и ее красотой. «Какой классный наряд», «Вы очень элегантная и упали элегантно», «Это трио покорит мир», «Какие классные девчонки», «Падать в белом наряде обиднее всего», «Красотка, просто угар», Классные такие«, «Сильные и красивые», «Агата, у вас роскошный костюм», — стали писать пользователи Сети.

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