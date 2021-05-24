Семейные посиделки: внук Пугачевой пришел в гости к Преснякову и Подольской

Никита Пресняков вместе с женой решил еще раз отметить свой день рождения, но уже в кругу родных.

Как известно, у Владимира Преснякова большая семья. Он больше 10 лет счастлив в браке с Натальей Подольской. У них подрастают сыновья: пятилетний Артемий и Иван, которому всего семь месяцев. Однако у артиста также есть старший сын Никита от отношений с Кристиной Орбакайте. На днях парень отметил 30-летие, устроив вечеринку в стиле аниме на бывшей даче своей бабушки Аллы Пугачевой.

Но 24 мая Никита приехал в гости к своему отцу. Как известно, он поддерживает с ним теплые отношения и общается с его женой. На этот раз даже брат Артемий нарядился в честь праздника, чем порадовал музыканта.

«Я продолжаю отмечать свой день рождения. Вот приехал к папе в гости. И оказывается папа позвал клоуна специального, чтобы меня развлекали!» — отметил сын Орбакайте.

К слову, он пришел со своей женой Аленой Красновой. Семья устроила посиделки на террасе. За столом собрались все, даже любимая собака Подольской Бася. Сначала все насладились изысканными блюдами, а вечером жена Преснякова вынесла торт. Наталья была в широких брюках и джинсовой рубашке оверсайз. Волосы она собрала в пучок. Девушка держала в руках торт и пела, а Артемий играл на барабанах.

С нежностью наблюдал за происходящим Владимир. Он не так часто видится со старшим наследником, но во всем его поддерживает. Как известно, у Никиты есть своя музыкальная группа.

Добавим, что 25 мая отметит свой юбилей Орбакайте. Ранее она призналась, что возможно отпразднует 50-летие вместе с Никитой, объединив праздники.

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