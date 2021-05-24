Алсу в трендовых джинсах палаццо и полосатой рубашке оверсайз поддержала дочку на концерте

Певица отправилась в Музыкальное училище имени Гнесиных, где выступила ее дочка. Там она встретила Жасмин, которая тоже пришла поддержать своего ребенка.

Алсу не скрывает, что много сил вкладывает не только в свое творчество, но и семью. Она уже 15 лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У певицы подрастают дети: Сафина, Микелла и Рафаэль. Она рассказывала, что дочкам дала лучшее образование, поэтому они безупречно говорят на английском языке. Если Сафина еще не определилась с будущей профессией, то Микелла выступает на сцене, как мама.

В конце мая прошли последние звонки. Также родители ходят на отчетные концерты своих детей перед каникулами. На этот раз Алсу отправилась в Музыкальное училище имени Гнесиных. Она пришла поддержать дочку, которая участвовала в концерте. Оказалось, что там же учится и наследница певицы Жасмин. Коллеги встретились и вместе наслаждались выступлениями детей.

Алсу выглядела стильно в повседневном наряде. Она облачилась в джинсы палаццо и полосатую рубашку оверсайз. Такой принт с вертикальной полоской визуально стройнит. А широкие джинсы стали популярны этой весной. Ранее Кристина Орбакайте отметилась в джинсах такого кроя. А вот Жасмин предпочла нежно-розовый брючный костюм.

«Мало кто знает, что именно Алсу и ее доченьки вдохновили нас с Маргаритой на учебу в Гнесинке. Три года назад я увидела у Алсу в инстаграме, как здорово играют ее девочки, и тут же пристала с расспросами, где так можно научиться. Спасибо тебе, дорогая, что посоветовала нам пойти в Гнесинке именно в класс Надежды Витальевны, мы ее очень любим, добрейшей души человек, но при этом очень требовательный педагог — идеальное сочетание для настоящего учителя. Когда-то дочки сидели в зале на наших концертах, а теперь вот мы с Алсу на концерте наших девочек», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились красотой молодых мам. Многие одарили их комплиментами. К слову, именно после пандемии Алсу стала чаще одеваться в молодежном стиле.

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