«Очень красивый паркет»: Гагарина показала дизайнерский ремонт в своем новом особняке

Певица ждет окончания ремонтных работ. Она уже занимается садом, облагораживая территорию. А в некоторых комнатах есть мебель.

Полина Гагарина в прошлом году снова пережила развод. Она не стала делиться подробностями случившегося. Однако Дмитрий Исхаков иногда видится с певицей и регулярно навещает дочку Мию. Мужчина успел привязаться и к пасынку Андрею. Раньше вся семья жила в особняке в Подмосковье. Однако артистка посчитала, что нужно расширить дом. Она стала строить новый особняк, в котором недавно начала делать ремонт. Артистка с нетерпением ждет завершения всех отделочных работ.

24 мая Полина приехала на стройку. Она показала зеленую лужайку и туи, которые привезли, чтобы высадить вдоль участка. Девушка запечатлела белый гостевой домик.

«Приехали туи! Сажаем», — похвасталась она.

Потом артистка зашла внутрь и показала темный паркет под дерево и светлые стены. Она прошлась по просторной комнате.

«Очень красивый паркет», — восхитилась звезда. «Мой вид из спальни», — также отметила девушка.

По всей видимости, Гагарина пользовалась услугами дизайнера интерьеров, как и многие другие знаменитости. Она показала ванную комнату, где пол выложен серой плиткой в виде сот с узорами, стены также украшает плитка серых и розовых тонов. У специальной стены стоит ванна без ножек, а напротив тумба под раковину розового цвета.

«Доченькина ванна», — призналась Полина.

Поклонники оценили вкус певицы. Многим не терпится увидеть весь ее дом целиком. Не исключено, что после пережитого развода с Исхаковым артистка решила начать новую жизнь. К слову, еще зимой появились слухи, что у нее появился новый возлюбленный. Однако пока Гагарина предпочитает не говорить о личной жизни.

Смотрите также: