«Очень крутой аутфит»: 65-летняя Лариса Долина похвасталась кожаным тренчем

65-летняя Лариса Долина за последние несколько месяцев заметно преобразилась. Певица похудела на 20 килограммов, сменила имидж, очень помолодела и посвежела. Наряды звезда теперь выбирает такие, которые подчеркивают ее стройную фигуру и придают шарма образу.

Накануне Лариса Александровна приняла участие в фотосессии, примерив несколько разных образов. Один из них – в модном монохроме, состоял из черного кроп-топа, широких брюк и кожаного тренча, одно плечо которого звезда кокетливо спустила, открыв хрупкое плечико. Стилист Алсу Арна оценила аутфит певицы.

«Образ Ларисы Долиной в тотальном черном цвете, да еще и в коже смотрится мегапопулярно! Очень крутой аутфит еще и располагает публику, привлекая взгляды. Плащ остается на пике популярности в любое время года, тем более он декорирован модными накладными объемными карманами на бедрах, рукавами-фонариками, ремнем с металлическими люверсами. Для коррекции фигуры и чтобы образ не смотрелся закрытым и грузным, Лариса Александровна открыла одно плечо, показав свою хрупкость. Аксессуары сыграли одну из ключевых ролей в этом образе, расставив правильные акценты, но главным украшением звезды стала ее улыбка», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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